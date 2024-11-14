Бизнес ухудшил оценку судебной системы в Украине — индекс ЕБА

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Оценка бизнесом украинской судебной системы несколько ухудшилась в 2024 году: интегральный показатель "Судебного индекса" снизился до 2,60 баллов по 5-балльной шкале по сравнению с 2,73 балла в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Европейской Бизнес Ассоциации.

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Среди компонентов индекса снизилась оценка качества организации и деятельности судебной системы юридическими специалистами компаний – с 3,13 балла в прошлом году до текущих 3,05.

Оценка беспристрастности судебной системы юристами также несколько ухудшилась – до 2,56 балла в 2024 году по сравнению с 2,88 балла годом ранее. Так, 42% опрошенных специалистов встречаются с пристрастностью судебной системы.

Уровень доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний несколько вырос – до 2,19 баллов (2,17 в прошлом году). Обычно оценка руководителей существенно ниже оценки экспертного юридического сообщества.

Перечень факторов организации и деятельности судебной системы, которые эксперты оценили наиболее высоко, остается неизменным с прошлого года – доступность судебных решений, квалификация и профессионализм судей, качество судебных решений и предсказуемость результатов судебного процесса.

Худшие оценки имеют независимость судебной системы, сроки принятия судебных решений и объективность судебного процесса.

К основным факторам негативного влияния на доверие к судебной ветви власти респонденты опроса отнесли коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, слишком высокую загруженность судов, что приводит к снижению качества судебного разбирательства, неоднозначность законодательства.

Среди наиболее распространенных проблем, возникающих во время судебных заседаний, участники опроса указали задержки рассмотрения дел, отсутствии реакции судей на злоупотребление участниками процессуальными правами, поверхностное рассмотрении дел и несоблюдении всех этапов судебного разбирательства.

Наивысшую оценку работы от профессионального сообщества получили хозяйственные суды – 2,72 балла из 5 возможных (2,83 – в 2023 году). На втором месте – административные с оценкой 2,59 балла и на третьем – общие суды с оценкой 2,5 балла.

"Судебный Индекс" публикуется Европейской Бизнес Ассоциацией с 2013 года. Он состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов ЕБА, оценка беспристрастности судебной системы, средняя оценка факторов организации и деятельности судебной системы. Исследование основано на анализе ответов представителей украинского бизнеса, иностранных инвесторов – как руководителей, так и юристов – на вопросы, касающиеся их опыта взаимодействия с институтами судебной власти. В исследовании, которое проводилось с 9 по 29 октября, приняли участие 84 юриста членских компаний ЕБА. Партнер исследования в 2024 году – юридическая фирма AEQUO.