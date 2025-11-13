Bloomberg: ЄС представить новий план імплементації торговельної угоди зі США

Фото: Depositphotos

Європейський Союз готує план імплементації торговельної угоди зі Сполученими Штатами, укладеної цього літа. Ініціатива відбувається напередодні запланованої на кінець листопада зустрічі керівника ЄС з питань торгівлі Мароша Шефчовича з американськими колегами. Про це повідомили джерела Bloomberg.

Торговельну угоду між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом було укладено у серпні.

Документ встановив 15% тариф на більшість товарів ЄС, що імпортуються до США, але також передбачав зобов'язання продовжувати роботу над низкою питань.

Так званий план дій з імплементації, який ще не був представлений США, зосередиться на п'яти ключових сферах. Серед них тарифи й доступ до ринку, де ЄС прагне знизити ставки для кількох додаткових товарів, серед яких вина й міцні напої.

План передбачає проведення діалогу для врегулювання питань, пов’язаних зі стандартами, цифровою торгівлею, технічними бар’єрами й іншими торговельними спорами. Також розглядається можливість співпраці у галузі виробництва сталі й алюмінію, де ЄС прагне об’єднати зусилля зі США для подолання проблеми глобального надлишку потужностей.

Цей крок став реакцією на пропозиції США, які раніше закликали Брюссель ухвалити юридично зобов’язувальний план перегляду норм ЄС, що, на думку США, створюють перешкоди для американського бізнесу.

Зустріч відбудеться 24 листопада, коли міністр торгівлі США Говард Лютнік візьме участь у зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Брюсселі.