Bloomberg: ЕС представит новый план по реализации торгового соглашения со США

Фото: Depositphotos

Европейский Союз готовит план имплементации торгового соглашения с Соединенными Штатами, заключенного этим летом. Инициатива предпринята накануне запланированной на конец ноября встречи главы ЕС по вопросам торговли Мароша Шефчовича с американскими коллегами. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Торговое соглашение между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом было заключено в августе.

В документе был установлен 15% тариф на большинство товаров ЕС, импортируемых в США, но он также включал в себя обязательства по продолжению работы над рядом вопросов.

Так называемый план действий по имплементации, который еще не был представлен США, будет сосредоточен на пяти ключевых областях. Среди них тарифы и доступ к рынку, где ЕС стремится снизить ставки для ряда дополнительных товаров, включая вина и крепкие спиртные напитки.

План предусматривает проведение диалога для урегулирования вопросов, связанных со стандартами, цифровой торговлей, техническими барьерами и другими торговыми спорами. Также рассматривается возможность сотрудничества в области производства стали и алюминия, где ЕС стремится объединить усилия с США для преодоления проблемы глобального переизбытка мощностей.

Этот шаг стал реакцией на предложение США, которые ранее призвали Брюссель принять юридически обязывающий план пересмотра норм ЕС, по мнению США, создающих препятствия для американского бизнеса.

Встреча состоится 24 ноября, когда министр торговли США Говард Лютик примет участие во встрече министров торговли ЕС в Брюсселе.