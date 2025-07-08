Болгарія отримала фінальний дозвіл для вступу в єврозону
Рада Європейського Союзу в вівторок, 8 липня, ухвалила остаточне рішення про приєднання Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року, повідомляється в комюніке Ради ЄС.
"Відсьогодні Болгарія посідає своє місце як 21-й член єврозони. Це знаменує завершення ретельного процесу вступу Болгарії, що охоплював суворий аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням", – заявила з цього приводу Стефані Лозе, міністерка економіки Данії (країна яка зараз головує в Євросоюзі).
Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.
Раніше цього року Національний банк Болгарії представив набір майбутніх болгарських монет євро і євроцентів.
На монетах 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів буде зображений "Мадарський вершник" – рельєфне зображення, висічене на скелі біля болгарського села Мадара, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО і є символом болгарської державності.
На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого – преподобного Івана Рільського.
На монеті 2 євро – зображення історика Паїсія Хилендарського, автора "Історії слов'яноболгарської" (першої болгарської історії).
Наступною після Болгарії за кілька років може стати Румунія.
- 1 січня 2002 року мільйони європейців у 12 країнах відмовилися від своїх лір, франків, марок та драхм на користь банкнот та монет євро.
- З того часу до них приєдналися ще вісім країн: Словенія (2007 року), Кіпр і Мальта (2008), Словаччина (2009), Естонія (2011), Латвія (2014), Литва (2015) і, нарешті, Хорватія (2023).
- Ще шість країн використовують євро за двосторонньою домовленістю (Андорра, Ватикан, Монако, Сан Маріно) або в односторонньому порядку (Косово, Чорногорія).
- НБУ припускає, що Україна після вступу до Євросоюзу ще довго зберігатиме власну національну валюту.