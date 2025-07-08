Болгарія отримала фінальний дозвіл для вступу в єврозону

З 1 січня 2026 року єврозона збільшиться до 21 країни

Фото: depositphotos.com

Рада Європейського Союзу в вівторок, 8 липня, ухвалила остаточне рішення про приєднання Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року, повідомляється в комюніке Ради ЄС.

"Відсьогодні Болгарія посідає своє місце як 21-й член єврозони. Це знаменує завершення ретельного процесу вступу Болгарії, що охоплював суворий аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням", – заявила з цього приводу Стефані Лозе, міністерка економіки Данії (країна яка зараз головує в Євросоюзі).

Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

Раніше цього року Національний банк Болгарії представив набір майбутніх болгарських монет євро і євроцентів.

На монетах 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів буде зображений "Мадарський вершник" – рельєфне зображення, висічене на скелі біля болгарського села Мадара, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО і є символом болгарської державності.

Джерело: Нацбанк Болгарії

На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого – преподобного Івана Рільського.

Джерело: Нацбанк Болгарії

На монеті 2 євро – зображення історика Паїсія Хилендарського, автора "Історії слов'яноболгарської" (першої болгарської історії).

Джерело: Нацбанк Болгарії

Наступною після Болгарії за кілька років може стати Румунія.