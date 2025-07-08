Болгария получила финальное разрешение на вступление в еврозону
Совет Европейского Союза во вторник, 8 июля, принял окончательное решение о присоединении Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года, сообщается в коммюнике Совета ЕС.
"С сегодняшнего дня Болгария занимает свое место как 21-й член еврозоны. Это знаменует завершение тщательного процесса вступления Болгарии, который включал строгий анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением", – заявила по этому поводу Стефани Лозе, министр экономики Дании (страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе).
Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро.
Ранее в этом году Национальный банк Болгарии представил набор будущих болгарских монет евро и евроцентов.
На монетах номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов будет изображен "Мадарский всадник" – рельефное изображение, высеченное на скале возле болгарской деревни Мадара, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является символом болгарской государственности.
На монете номиналом 1 евро будет изображен болгарский святой – преподобный Иоанн Рыльский.
На монете номиналом 2 евро изображен историк Паисий Хилендарский, автор "Истории славяноболгарской" (первой болгарской истории).
Следующей после Болгарии через несколько лет может стать Румыния.
- 1 января 2002 года миллионы европейцев в 12 странах отказались от своих лир, франков, марок и драхм в пользу банкнот и монет евро.
- С тех пор к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и, наконец, Хорватия (2023).
- Еще шесть стран используют евро по двустороннему соглашению (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).
- НБУ предполагает, что Украине после вступления в Европейский Союз еще долго будет сохранять собственную национальную валюту.