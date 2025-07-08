Болгария получила финальное разрешение на вступление в еврозону

С 1 января 2026 года еврозона расширится до 21 страны

Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза во вторник, 8 июля, принял окончательное решение о присоединении Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"С сегодняшнего дня Болгария занимает свое место как 21-й член еврозоны. Это знаменует завершение тщательного процесса вступления Болгарии, который включал строгий анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением", – заявила по этому поводу Стефани Лозе, министр экономики Дании (страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе).

Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро.

Ранее в этом году Национальный банк Болгарии представил набор будущих болгарских монет евро и евроцентов.

На монетах номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов будет изображен "Мадарский всадник" – рельефное изображение, высеченное на скале возле болгарской деревни Мадара, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является символом болгарской государственности.

Источник: Нацбанк Болгарии

На монете номиналом 1 евро будет изображен болгарский святой – преподобный Иоанн Рыльский.

Источник: Нацбанк Болгарии

На монете номиналом 2 евро изображен историк Паисий Хилендарский, автор "Истории славяноболгарской" (первой болгарской истории).

Источник: Нацбанк Болгарии

Следующей после Болгарии через несколько лет может стать Румыния.