Держаудитслужба знайшла порушень на 1 млрд грн у Нацакадемії аграрних наук

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Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України (НААН) виявила суттєві недоліки та порушення у її діяльності на понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Держаудит перевіряв діяльність Академії, 21 підпорядкованих їй установ та шести держпідприємств.

Виявлені порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

Зокрема, аудитори з'ясували, що установи Академії через зниження попиту на їхню насіннєву продукцію з наукових закладів перетворилися фактично на суб'єкти господарювання. Підпорядковані їм земельні ділянки, призначені для дослідних та навчальних цілей, використовувалися для товарного виробництва.

Деякі ділянки передавалися у користування стороннім особам на підставі різних угод, які, по суті, мали ознаки прихованої оренди. Це завадило установам та підприємствам Академії отримати додаткові надходження на загальну суму понад 70 млн грн.

Держаудитори дійшли висновку, що діяльність провідної аграрної наукової організації країни була малоефективною у профільній сільськогосподарській галузі.

"Системний характер набули випадки низької врожайності вирощуваної сільськогосподарської продукції. Сама ж продукція часто реалізовувалась за заниженими цінами. Відбувалося безпідставне списання посівів сільгоспкультур, на окремих ділянках взагалі не проводився збір урожаю. Така безгосподарність не дозволила НААН отримати додаткові надходження на близько 487 млн грн, з яких 6,4 млн грн – безпосередньо втрачені", – йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

Матеріали аудиту передано до правоохоронних органів.