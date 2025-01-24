Госаудитслужба нашла нарушений на 1 млрд грн в Нацакадемии аграрных наук

Фото: НААН/Facebook

Госаудитслужба во время проведения планового государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией аграрных наук Украины (НАА) выявила существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на более чем 1 млрд грн. Об это сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

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Госаудит проверял деятельность Академии, 21 подчиненных ей учреждений и шести госпредприятий.

Обнаруженные нарушения касались преимущественно ненадлежащего использования земель и ресурсов НААН в ненаучной деятельности.

В частности, аудиторы выяснили, что учреждения Академии из-за снижения спроса на их семенную продукцию из научных заведений превратились фактически в субъекты хозяйствования. Подчиненные им земельные участки, предназначенные для опытных и учебных целей, использовались для товарного производства.

Некоторые участки передавались в пользование посторонним лицам на основании различных сделок, которые по сути имели признаки скрытой аренды. Это помешало учреждениям и предприятиям Академии получить дополнительные поступления на общую сумму более 70 млн грн.

Госаудиторы пришли к выводу, что деятельность ведущей аграрной научной организации страны была малоэффективна в профильной сельскохозяйственной отрасли.

"Системный характер приобрели случаи низкой урожайности выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Сама же продукция часто реализовывалась по заниженным ценам. Происходило безосновательное списание посевов сельхозкультур, на отдельных участках вообще не производился сбор урожая. Такая бесхозяйственность не позволила НААН получить дополнительные поступления на около 487 млн грн из которых 6,4 млн грн – непосредственно потеряны", – говорится в сообщении Госаудитслужбы.

Материалы аудита переданы в правоохранительные органы.