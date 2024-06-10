Детінізація торгівлі: розрахунки через касові апарати зросли до 360 млрд грн у травні

З початку року місячний обсяг білих операцій у торгівлі зріс на 16%

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Обсяг операцій, врахованих через касові апарати (РРО/ПРРО), зріс до 359,8 млрд грн у травні. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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Середній легальний виторг за день зріс до 11,6 млрд грн у травні з 11,54 млрд грн у квітні (11,12 млрд грн у березні).

Кількість чеків зросла до 815 млн шт. (або 26,3 млн на день у травні, у квітні – 26,2 млн).

Також стабільно щомісяця зростає кількість зареєстрованих РРО/ПРРО — до 898 000 у травні.

На початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки, вказує Гетманцев.

З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" – пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.

Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.

За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року – 25% суми товарів, вироблених без РРО, 50% за такі порушення.

У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО – 100% та 150% відповідно.