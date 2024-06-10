Детінізація торгівлі: розрахунки через касові апарати зросли до 360 млрд грн у травні
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Обсяг операцій, врахованих через касові апарати (РРО/ПРРО), зріс до 359,8 млрд грн у травні. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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Середній легальний виторг за день зріс до 11,6 млрд грн у травні з 11,54 млрд грн у квітні (11,12 млрд грн у березні)

Кількість чеків зросла до 815 млн шт. (або 26,3 млн на день у травні, у квітні – 26,2 млн).

Також стабільно щомісяця зростає кількість зареєстрованих РРО/ПРРО — до 898 000 у травні.

На початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки, вказує Гетманцев.

Детінізація торгівлі: розрахунки через касові апарати зросли до 360 млрд грн у травні

З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" – пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.

Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.

Детінізація торгівлі: розрахунки через касові апарати зросли до 360 млрд грн у травні

За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року – 25% суми товарів, вироблених без РРО, 50% за такі порушення.

У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО – 100% та 150% відповідно.

Детінізація торгівлі: розрахунки через касові апарати зросли до 360 млрд грн у травні
детінізаціяРРО/ПРРОчекилегальна торгівля