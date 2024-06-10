Детенизация торговли: расчеты через кассовые аппараты выросли до 360 млрд грн в мае

С начала года месячный объем белых операций в торговле вырос на 16%

Фото: depositphotos.com

Объем операций, учтенных через кассовые аппараты (РРО/ПРРО), вырос до 359,8 млрд грн в мае. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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Средняя легальная выручка за день выросла до 11,6 млрд грн в мае с 11,54 млрд грн в апреле (11,12 млрд грн в марте).

Количество чеков возросло до 815 млн шт. (или 26,3 млн в день в мае, в апреле - 26,2 млн).

Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО — до 898 000 в мае.

С начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо свидетельствует о детенизации экономики, указывает Гетманцев.

С 1 октября 2023 года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Они больше известны как "кассовые аппараты" – устройства, которые фиксируют и хранят информацию о расчетах за товары, работы или услуги.

Даже таксистам нужно иметь программный РРО и выдавать чеки при оплате их услуг.

За невыполнение требований закона предусмотрены штрафы: до 31 июля 2025 года – 25% от суммы товаров, произведенных без РРО, 50% за следующие нарушения.

В случае продажи подакцизных товаров, гарантийных изделий, лекарств, медицинских и ювелирных изделий штрафы за отсутствие РРО – 100% и 150% соответственно.