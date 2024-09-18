Додаткові кошти на оборону. Умєров розповів, куди витратять

На виплати військовим та їхнім сім’ям додатково виділять 274 млрд грн

Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Збільшення оборонних видатків на 2024 рік на 495,3 мільярда гривень дозволить не тільки посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Зі збільшених коштів 274,4 мільярда гривень буде спрямовано на виплати для військових і їхніх сімей. Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.

"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", – заявив міністр.