Дополнительные средства для обороны. Умеров рассказал, куда потратят
Увеличение оборонных расходов на 2024 год на 495,3 миллиарда гривен позволит не только усилить поддержку военных, но и укрепить обороноспособность страны. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Из увеличенных средств 274,4 миллиарда гривен будут направлены на выплаты для военных и их семей. Еще 76,2 млрд гривень пойдут на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию.
"Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", – заявил министр.
- 18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн.