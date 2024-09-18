Дополнительные средства для обороны. Умеров рассказал, куда потратят

На выплаты военным и их семьям дополнительно будет выделено 274 млрд грн

Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Увеличение оборонных расходов на 2024 год на 495,3 миллиарда гривен позволит не только усилить поддержку военных, но и укрепить обороноспособность страны. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Из увеличенных средств 274,4 миллиарда гривен будут направлены на выплаты для военных и их семей. Еще 76,2 млрд гривень пойдут на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию.

"Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", – заявил министр.