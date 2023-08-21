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Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 16:55
Борги українців за три місяці зросли на майже 600 000 - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Упродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про 583 292 нових борги. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.

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Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" – на 17%. Кількість таких боргів у реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників, – порушення Правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі наразі 19,7%.

Трійку найпоширеніших причин замикає стягнення коштів за кредитними заборгованостями – 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення – на 107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов’язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання – стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі – зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.

Наталія Софієнко
українціборги
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