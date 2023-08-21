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Долги украинцев за три месяца выросли почти на 600 000

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 16:55
Долги украинцев за три месяца выросли почти на 600 000 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За последние три месяца количество долгов украинцев в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о 583 292 новых долгах. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 количество записей в реестре увеличилось в целом на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

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Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории "Взыскания в пользу государства" – на 17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.

Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников, – нарушение Правил дорожного движения. Таких долгов в реестре сейчас 19,7%.

Тройку наиболее распространенных причин замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям – 17,5% общего количества долгов украинцев. Стоит отметить, что более года с начала полномасштабной войны эта категория уменьшалась, а с начала мая наблюдается увеличение – на 107 тысяч записей или 7%. Очевидно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост – взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил 10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое – со 193 тысяч в августе в прошлом году до 355 тысяч.

Наталия Софиенко
украинцыдолги
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