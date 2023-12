Ефіопія не виплатила $33 млн своїм кредиторам. Це означає дефолт

Ефіопія, одна з найбільших економік Африки, допустила дефолт за євробондами-2024 на суму $1 млрд, не зробивши купонний платіж розміром $33 млн, пише Reuters.

Платіж мав відбутися ще 11 грудня, але у країни був двотижневий грейс-період, який закінчився у п'ятницю. За словами джерел агентства, власники облігацій не отримали своїх грошей, і таким чином Ефіопія стала третьою країною Африки (після Замбії та Гани), яка допустила дефолт за останні три роки.

На початку 2021 року Ефіопія звернулася до кредиторів з проханням про списання боргу. Переговори затрималися через війну всередині країни, але в листопаді 2023 року офіційні кредитори, зокрема Китай, погодилися на припинення обслуговування боргу. Паралельні переговори з приватними кредиторами – пенсійними фондами та бондхолдерами – не увінчалися успіхом.

15 грудня ефіопський Мінфін повідомив, що буде змушений оголосити дефолт за євробондами, бо виплата купона поставить під загрозу переговори з офіційними кредиторами.

Ethiopia holds Global Investor Call and reiterates its intention to treat all its external creditors equitably pic.twitter.com/Eubrkx8OA9