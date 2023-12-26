Ефіопія не виплатила $33 млн своїм кредиторам. Це означає дефолт
Ефіопія, одна з найбільших економік Африки, допустила дефолт за євробондами-2024 на суму $1 млрд, не зробивши купонний платіж розміром $33 млн, пише Reuters.
Платіж мав відбутися ще 11 грудня, але у країни був двотижневий грейс-період, який закінчився у п'ятницю. За словами джерел агентства, власники облігацій не отримали своїх грошей, і таким чином Ефіопія стала третьою країною Африки (після Замбії та Гани), яка допустила дефолт за останні три роки.
На початку 2021 року Ефіопія звернулася до кредиторів з проханням про списання боргу. Переговори затрималися через війну всередині країни, але в листопаді 2023 року офіційні кредитори, зокрема Китай, погодилися на припинення обслуговування боргу. Паралельні переговори з приватними кредиторами – пенсійними фондами та бондхолдерами – не увінчалися успіхом.
15 грудня ефіопський Мінфін повідомив, що буде змушений оголосити дефолт за євробондами, бо виплата купона поставить під загрозу переговори з офіційними кредиторами.
Ethiopia holds Global Investor Call and reiterates its intention to treat all its external creditors equitably pic.twitter.com/Eubrkx8OA9— Ministry of Finance – Ethiopia (@MoF_Ethiopia) December 15, 2023
Ефіопія також домовляється з Міжнародним валютним фондом про кредитну програму. Агентство S&P Global прогнозує, що це станеться в першому кварталі 2024 року. "Поки кредит МВФ не буде схвалено, зовнішня ліквідність Ефіопії залишатиметься значною мірою напруженою, бо урядовий план реструктуризації не завершився, а доступ до зовнішнього фінансування – обмежений", – йдеться в коментарі агентства.
- У 2022 році Міністерство фінансів України оголосило, що строки погашення всіх 13 серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки. Купонні платежі, які припадають на наступні два роки, також відстрочуються на цей період. Завдяки цьому за два роки Україна зможе зекономити майже $6 млрд. Після цього кредитний рейтинг України тимчасово знизили до SD, але потім повернули назад.
- У 2024 році Україні доведеться або проводити реструктуризацію євробондів, або знову продовжувати.