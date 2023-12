Эфиопия не выплатила $33 млн своим кредиторам. Это означает дефолт

Эфиопия, одна из крупнейших экономик Африки, допустила дефолт по евробондам-2024 на сумму $1 млрд, не совершив купонный платеж в размере $33 млн, пишет Reuters.

Платеж должен был состояться еще 11 декабря, но у страны был двухнедельный грейс-период, закончившийся в пятницу. По словам источников агентства, владельцы облигаций не получили своих денег, и таким образом Эфиопия стала третьей страной Африки (после Замбии и Ганы), допустившей дефолт за последние три года.

В начале 2021 года Эфиопия обратилась к кредиторам с просьбой о списании долга. Переговоры задержались из-за войны внутри страны, но в ноябре 2023 года официальные кредиторы, включая Китай, согласились на приостановку обслуживания долга. Параллельные переговоры с частными кредиторами – пенсионными фондами и бондхолдерами – не увенчались успехом.

15 декабря эфиопский Минфин сообщил, что будет вынужден объявить дефолт по евробондам, так как выплата купона поставит под угрозу переговоры с официальными кредиторами.

Ethiopia holds Global Investor Call and reiterates its intention to treat all its external creditors equitably pic.twitter.com/Eubrkx8OA9