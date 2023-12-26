Эфиопия не выплатила $33 млн своим кредиторам. Это означает дефолт
Эфиопия, одна из крупнейших экономик Африки, допустила дефолт по евробондам-2024 на сумму $1 млрд, не совершив купонный платеж в размере $33 млн, пишет Reuters.
Платеж должен был состояться еще 11 декабря, но у страны был двухнедельный грейс-период, закончившийся в пятницу. По словам источников агентства, владельцы облигаций не получили своих денег, и таким образом Эфиопия стала третьей страной Африки (после Замбии и Ганы), допустившей дефолт за последние три года.
В начале 2021 года Эфиопия обратилась к кредиторам с просьбой о списании долга. Переговоры задержались из-за войны внутри страны, но в ноябре 2023 года официальные кредиторы, включая Китай, согласились на приостановку обслуживания долга. Параллельные переговоры с частными кредиторами – пенсионными фондами и бондхолдерами – не увенчались успехом.
15 декабря эфиопский Минфин сообщил, что будет вынужден объявить дефолт по евробондам, так как выплата купона поставит под угрозу переговоры с официальными кредиторами.
Ethiopia holds Global Investor Call and reiterates its intention to treat all its external creditors equitably pic.twitter.com/Eubrkx8OA9— Ministry of Finance – Ethiopia (@MoF_Ethiopia) December 15, 2023
Эфиопия также договаривается с Международным валютным фондом о кредитной программе. Агентство S&P Global прогнозирует, что это произойдет в первом квартале 2024 года. "Пока кредит МВФ не будет одобрен, внешняя ликвидность Эфиопии будет оставаться в значительной степени напряженной, потому что правительственный план реструктуризации не завершился, а доступ к внешнему финансированию ограничен", — говорится в комментарии агентства.
- В 2022 году Министерство финансов Украины объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два года Украина сможет сэкономить около $6 млрд. После этого кредитный рейтинг Украины временно снизили до SD, но затем вернули обратно.
- В 2024 году Украине придется либо проводить реструктуризацию евробондов, либо снова продолжать.