Эфиопия не выплатила $33 млн своим кредиторам. Это означает дефолт

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Эфиопия, одна из крупнейших экономик Африки, допустила дефолт по евробондам-2024 на сумму $1 млрд, не совершив купонный платеж в размере $33 млн, пишет Reuters.

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Платеж должен был состояться еще 11 декабря, но у страны был двухнедельный грейс-период, закончившийся в пятницу. По словам источников агентства, владельцы облигаций не получили своих денег, и таким образом Эфиопия стала третьей страной Африки (после Замбии и Ганы), допустившей дефолт за последние три года.

В начале 2021 года Эфиопия обратилась к кредиторам с просьбой о списании долга. Переговоры задержались из-за войны внутри страны, но в ноябре 2023 года официальные кредиторы, включая Китай, согласились на приостановку обслуживания долга. Параллельные переговоры с частными кредиторами – пенсионными фондами и бондхолдерами – не увенчались успехом.

15 декабря эфиопский Минфин сообщил, что будет вынужден объявить дефолт по евробондам, так как выплата купона поставит под угрозу переговоры с официальными кредиторами.

Ethiopia holds Global Investor Call and reiterates its intention to treat all its external creditors equitably pic.twitter.com/Eubrkx8OA9 — Ministry of Finance – Ethiopia (@MoF_Ethiopia) December 15, 2023

Эфиопия также договаривается с Международным валютным фондом о кредитной программе. Агентство S&P Global прогнозирует, что это произойдет в первом квартале 2024 года. "Пока кредит МВФ не будет одобрен, внешняя ликвидность Эфиопии будет оставаться в значительной степени напряженной, потому что правительственный план реструктуризации не завершился, а доступ к внешнему финансированию ограничен", — говорится в комментарии агентства.