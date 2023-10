Європарламент схвалив виділення для України 50 млрд євро на чотири роки

Європейський парламент у вівторок, 17 жовтня, проголосував за виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років. Цю пропозицію підтримали 512 євродепутатів, 45 проголосували проти, йдеться на сайті парламенту.

"Сьогоднішнє голосування щодо нового фонду для України в розмірі 50 млрд євро буде життєво важливим для відновлення, реконструкції та модернізації країни. Україна не похитнеться. І наша підтримка лише міцнішатиме", — заявила після голосування президентка Європарламенту Роберта Мецола.

