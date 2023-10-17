Європарламент схвалив виділення для України 50 млрд євро на чотири роки

Європейський парламент у вівторок, 17 жовтня, проголосував за виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років. Цю пропозицію підтримали 512 євродепутатів, 45 проголосували проти, йдеться на сайті парламенту.

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"Сьогоднішнє голосування щодо нового фонду для України в розмірі 50 млрд євро буде життєво важливим для відновлення, реконструкції та модернізації країни. Україна не похитнеться. І наша підтримка лише міцнішатиме", — заявила після голосування президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Ukraine and Europe share a common future.



Today's @Europarl_EN vote on a new €50 billion Ukraine Facility will be vital for the country's recovery, reconstruction and modernisation.



Ukraine will not falter. And our support will only get stronger pic.twitter.com/OLdA8i0RIJ — Roberta Metsola (@EP_President) October 17, 2023

Тепер Рада ЄС має узгодити спільну позицію, а після цього розпочнуться переговори з країнами — членами ЄС

Запропонований фонд для України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Також він має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який узгодять пізніше цього року.

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб для відновлення України були використані активи Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов'язаних з російською агресивною війною.

Для отримання європейської допомоги Україна має підготувати план відбудови із реформами, він повинен отримати погодження Євросоюзу.