Європарламент схвалив виділення для України 50 млрд євро на чотири роки
Європейський парламент у вівторок, 17 жовтня, проголосував за виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років. Цю пропозицію підтримали 512 євродепутатів, 45 проголосували проти, йдеться на сайті парламенту.
"Сьогоднішнє голосування щодо нового фонду для України в розмірі 50 млрд євро буде життєво важливим для відновлення, реконструкції та модернізації країни. Україна не похитнеться. І наша підтримка лише міцнішатиме", — заявила після голосування президентка Європарламенту Роберта Мецола.
Ukraine and Europe share a common future.— Roberta Metsola (@EP_President) October 17, 2023
Today's @Europarl_EN vote on a new €50 billion Ukraine Facility will be vital for the country's recovery, reconstruction and modernisation.
Ukraine will not falter. And our support will only get stronger pic.twitter.com/OLdA8i0RIJ
Тепер Рада ЄС має узгодити спільну позицію, а після цього розпочнуться переговори з країнами — членами ЄС
Запропонований фонд для України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Також він має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який узгодять пізніше цього року.
Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб для відновлення України були використані активи Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов'язаних з російською агресивною війною.
Для отримання європейської допомоги Україна має підготувати план відбудови із реформами, він повинен отримати погодження Євросоюзу.
- У 2023 році макрофінансова допомога Україні з боку Євросоюзу становить 18 млрд євро.
- У березні 2023 року рада директорів МВФ затвердила чотирирічний кредит Україні на суму $15,6 млрд.
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