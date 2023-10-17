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Европарламент одобрил выделение для Украины 50 млрд евро на четыре года

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 15:29
Европарламент одобрил выделение для Украины 50 млрд евро на четыре года - Фото
Европарламент (Фото: EPA)

Европейский парламент во вторник, 17 октября, проголосовал за выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Это предложение поддержали 512 евродепутатов, 45 проголосовали против, говорится на сайте парламента.

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"Сегодняшнее голосование по новому фонду для Украины в размере 50 млрд евро будет жизненно важным для восстановления, реконструкции и модернизации страны. Украина не пошатнется. И наша поддержка будет только крепнуть", — заявила после голосования президент Европарламента Роберта Мецола.

Теперь Рада ЄС должна согласовать общую позицию, а затем начнутся переговоры со странами-членами ЕС.

Предложенный фонд для Украины является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Также он должен быть интегрирован в годовой бюджет на следующий год, который будет согласован позже этого года.

Одним из ключевых требований евродепутатов является то, чтобы для восстановления Украины были использованы активы Российской Федерации или других юридических и физических лиц, напрямую связанных с российской агрессивной войной.

Для получения европейской помощи Украина должна подготовить план восстановления реформ, он должен получить согласование Евросоюза.

Андрей Водяный

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