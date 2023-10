Европарламент одобрил выделение для Украины 50 млрд евро на четыре года

Европейский парламент во вторник, 17 октября, проголосовал за выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Это предложение поддержали 512 евродепутатов, 45 проголосовали против, говорится на сайте парламента.

"Сегодняшнее голосование по новому фонду для Украины в размере 50 млрд евро будет жизненно важным для восстановления, реконструкции и модернизации страны. Украина не пошатнется. И наша поддержка будет только крепнуть", — заявила после голосования президент Европарламента Роберта Мецола.

