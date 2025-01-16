Фірма-розслідувач Hindenburg Research закривається. Вона обвалювала акції корпорацій
Засновник Hindenburg Research Натан Андерсон заявив, що розпускає фірму, оскільки вона закінчила працювати над усім, що було заплановано. Про це повідомляє агентство Reuters.
"План був припинити працювати після того, як ми закінчимо конвеєр ідей, над якими працювали. Цей день — сьогодні", – написав Андерсон у соцмережах.
Брокерська фірма Hindenburg Research була заснована у 2017 році й стала відома завдяки розслідуванням махінацій великих корпорацій. Її звіти призводили до обвалу акцій та навіть банкрутств.
Однією з останніх відомих жертв Hindenburg був американський мільярдер Карл Айкан, який втратив $10 млрд після публікації звіту про схеми виплати дивідендів своєї компанії Icahn Enterprises, яка мала ознаки фінансової піраміди.
У січні 2023 року звіт Hindenburg про зловживання в корпоративному управлінні індійської Adani Group обвалив акції конгломерату, а власник Гаутам Адані втратив $100 млрд статків.
Також Hindenburg звинувачувала компанію засновника Twitter Джека Дорсі Block Inc. у маніпуляціях на біржі, через що вона втратила 60% вартості. Раніше під прицілом Hindenburg опинився виробник електровантажівок Nikola, після чого компанія фактично збанкрутувала.
"Протягом наступних шести місяців я планую попрацювати над серією матеріалів та відео, щоб зробити загальнодоступними всі аспекти нашої моделі та те, як ми проводимо наші розслідування", – поділився Андерсон планами на майбутнє.
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