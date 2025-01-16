Фірма-розслідувач Hindenburg Research закривається. Вона обвалювала акції корпорацій

Засновник Hindenburg Research Натан Андерсон (Фото: сриншот The Free Press Journal / YouTube)

Засновник Hindenburg Research Натан Андерсон заявив, що розпускає фірму, оскільки вона закінчила працювати над усім, що було заплановано. Про це повідомляє агентство Reuters.

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"План був припинити працювати після того, як ми закінчимо конвеєр ідей, над якими працювали. Цей день — сьогодні", – написав Андерсон у соцмережах.

Брокерська фірма Hindenburg Research була заснована у 2017 році й стала відома завдяки розслідуванням махінацій великих корпорацій. Її звіти призводили до обвалу акцій та навіть банкрутств.

Однією з останніх відомих жертв Hindenburg був американський мільярдер Карл Айкан, який втратив $10 млрд після публікації звіту про схеми виплати дивідендів своєї компанії Icahn Enterprises, яка мала ознаки фінансової піраміди.

У січні 2023 року звіт Hindenburg про зловживання в корпоративному управлінні індійської Adani Group обвалив акції конгломерату, а власник Гаутам Адані втратив $100 млрд статків.

Також Hindenburg звинувачувала компанію засновника Twitter Джека Дорсі Block Inc. у маніпуляціях на біржі, через що вона втратила 60% вартості. Раніше під прицілом Hindenburg опинився виробник електровантажівок Nikola, після чого компанія фактично збанкрутувала.

"Протягом наступних шести місяців я планую попрацювати над серією матеріалів та відео, щоб зробити загальнодоступними всі аспекти нашої моделі та те, як ми проводимо наші розслідування", – поділився Андерсон планами на майбутнє.

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