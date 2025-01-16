Фирма-расследователь Hindenburg Research закрывается. Она обваливала акции корпораций

Основатель Hindenburg Research Натан Андерсон (Фото: сриншот The Free Press Journal / YouTube)

Основатель Hindenburg Research Натан Андерсон заявил, что распускает фирму, так как она закончила работать над всем, что было запланировано. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"План был прекратить работать после того, как мы закончим конвейер идей, над которыми работали. Этот день — сегодня", — написал Андерсон в соцсетях.

Брокерская фирма Hindenburg Research была основана в 2017 году и стала известна благодаря расследованиям махинаций крупных корпораций. Ее отчеты приводили к обвалу акций и даже банкротствам.

Одной из последних известных жертв Hindenburg был американский миллиардер Карл Айкан, потерявший $10 млрд после публикации отчета о схемах выплаты дивидендов своей компании Icahn Enterprises, которая имела признаки финансовой пирамиды.

В январе 2023 года отчет Hindenburg о злоупотреблениях в корпоративном управлении индийской Adani Group обвалил акции конгломерата, а владелец Гаутам Адани лишился $100 млрд состояния.

Также Hindenburg обвиняла компанию основателя Twitter Джека Дорси Block Inc. в манипуляциях на бирже, из-за чего она потеряла 60% стоимости. Ранее под прицелом Hindenburg оказался производитель электрогрузовиков Nikola, после чего компания фактически обанкротилась.

"В течение следующих шести месяцев я планирую поработать над серией материалов и видео, чтобы сделать общедоступными все аспекты нашей модели и то, как мы проводим наши расследования", — поделился Андерсон планами на будущее.

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