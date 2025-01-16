Фирма-расследователь Hindenburg Research закрывается. Она обваливала акции корпораций
Основатель Hindenburg Research Натан Андерсон заявил, что распускает фирму, так как она закончила работать над всем, что было запланировано. Об этом сообщает агентство Reuters.
"План был прекратить работать после того, как мы закончим конвейер идей, над которыми работали. Этот день — сегодня", — написал Андерсон в соцсетях.
Брокерская фирма Hindenburg Research была основана в 2017 году и стала известна благодаря расследованиям махинаций крупных корпораций. Ее отчеты приводили к обвалу акций и даже банкротствам.
Одной из последних известных жертв Hindenburg был американский миллиардер Карл Айкан, потерявший $10 млрд после публикации отчета о схемах выплаты дивидендов своей компании Icahn Enterprises, которая имела признаки финансовой пирамиды.
В январе 2023 года отчет Hindenburg о злоупотреблениях в корпоративном управлении индийской Adani Group обвалил акции конгломерата, а владелец Гаутам Адани лишился $100 млрд состояния.
Также Hindenburg обвиняла компанию основателя Twitter Джека Дорси Block Inc. в манипуляциях на бирже, из-за чего она потеряла 60% стоимости. Ранее под прицелом Hindenburg оказался производитель электрогрузовиков Nikola, после чего компания фактически обанкротилась.
"В течение следующих шести месяцев я планирую поработать над серией материалов и видео, чтобы сделать общедоступными все аспекты нашей модели и то, как мы проводим наши расследования", — поделился Андерсон планами на будущее.
Читайте также: От предпринимателей к правителям: как техногиганты узурпируют власть