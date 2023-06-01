Фонд держмайна провів приватизаційні аукціони на 703 млн грн у травні
На приватизаційних аукціонах у травні сума переможних ставок досягла 703,8 млн грн. У 48 аукціонах взяло участь 339 підприємців. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
ФДМ у травні в основному продавав будівлі та підприємства.
Серед найбільших лотів — Коростишівський спиртовий комбінат, приміщення Київського "Арсеналу" та автотранспортне підприємство Держкомітету телебачення та радіомовлення.
Також нового власника отримав київський готель "Ермітаж", переможна ставка за яким стала найбільшою з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року – 311 млн грн.
За київський завод "Електронмаш" інвестор запропонував 120 млн грн.
Наступного тижня ФДМУ планує 17 приватизаційних аукціонів.
Підприємцям пропонуватимуть придбати, зокрема, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, судно "Чистий", та групу інвентарних об'єктів у Волинській області.
Усі кошти, що залучаються ФДМ, йдуть на підтримку сил оборони.
- 26 квітня 2023 року Фонд держмайна звітував про продаж держактивів за квартал: Рекорд за 10 років.
- 31 травня Верховна Рада розблокувала велику приватизацію та схвалила реорганізацію Фонду держмайна.
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