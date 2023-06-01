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Фонд госимущества провел приватизационные аукционы на 703 млн грн в мае

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 18:13
Фонд госимущества провел приватизационные аукционы на 703 млн грн в мае - Фото
Фото: depositphotos.com

На приватизационных аукционах в мае сумма победных ставок достигла 703,8 млн грн. В 48 аукционах приняло участие 339 предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущетсва.   

ФГИ в мае в основном продавал здания и предприятия.  

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Среди крупнейших лотов — Коростышевский спиртовой комбинат, помещение Киевского "Арсенала" и автотранспортное предприятие Госкомитета телевидения и радиовещания.  

Также нового владельца получил киевский отель "Эрмитаж", победная ставка по которому стала самой большой с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года – 311 млн грн. 

За киевский завод  "Электронмаш" инвестор предложил 120 млн грн.  

 На следующей неделе ФГИ планирует 17 приватизационных аукционов.  

Предпринимателям будут предлагать приобрести, в частности, Белгород-Днестровский морской торговый порт, судно "Чистый", и группу инвентарных объектов в Волынской области. 

Все привлекаемые ФГИ средства идут на поддержку сил обороны. 

Читайте также: Кто и зачем купил киевский Электронмаш

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Роман Брыль
приватизацияФГИаукционы
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