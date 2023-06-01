Фонд госимущества провел приватизационные аукционы на 703 млн грн в мае

На приватизационных аукционах в мае сумма победных ставок достигла 703,8 млн грн. В 48 аукционах приняло участие 339 предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущетсва.

ФГИ в мае в основном продавал здания и предприятия.

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Среди крупнейших лотов — Коростышевский спиртовой комбинат, помещение Киевского "Арсенала" и автотранспортное предприятие Госкомитета телевидения и радиовещания.

Также нового владельца получил киевский отель "Эрмитаж", победная ставка по которому стала самой большой с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года – 311 млн грн.

За киевский завод "Электронмаш" инвестор предложил 120 млн грн.

На следующей неделе ФГИ планирует 17 приватизационных аукционов.

Предпринимателям будут предлагать приобрести, в частности, Белгород-Днестровский морской торговый порт, судно "Чистый", и группу инвентарных объектов в Волынской области.

Все привлекаемые ФГИ средства идут на поддержку сил обороны.

26 апреля 2023 года Фонд госимущества отчитался о продаже госактивов за квартал: Рекорд за 10 лет.

31 мая Верховная Рада разблокировала большую приватизацию и одобрила реорганизацию Фонда госимущества.

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