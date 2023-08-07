ДБР заарештувало 24 млн грн олігарха Гінера та VS Energy

Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало та передало АРМА понад 24 млн грн з банківського рахунку громадянина України, пов'язаного з діяльністю групи компаній VS Energy та російського олігарха Євгена Гінера. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Гроші були виявлені в ході розслідування ДБР діяльності злочинної організації за участю громадян Росії та правоохоронців та заволодіння зловмисниками українськими обленерго.

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Співробітники ДБР встановили, що з початку повномасштабної війни до власника банківського рахунку перейшли українські активи компаній та осіб, пов'язаних з олігархом Гінером та групою компаній VS Energy. Це було зроблено для того, щоб приховати російський слід активів і унеможливити їхній арешт.

Встановлено, що громадянин України здійснив банківські операції на загальну суму понад 96 млн грн.

За матеріалами ДБР вже заарештовано частки у стратегічних українських підприємствах, банківські рахунки та цінні папери пов'язаних юридичних осіб, фактичними власниками яких є суб'єкти, підконтрольні чиновникам та громадянам Росії.

Цими частками володіють "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н. В." та Washington Holdings BV, які об'єднані у групу VS Energy.

Минулого тижня ДБР повідомило про підозру Гінеру за те, що він збудував у Криму теплоелектростанції та постачав боєприпаси армії Росії.

Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема, через зв'язок із корпорацією "Ростех", яка постачає зброю та боєприпаси для російської армії. Минулого року на цій підставі правоохоронці домоглися судового арешту акції PIN Bank, одного з ключових активів Гінера в Україні.

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