ДБР заарештувало 24 млн грн олігарха Гінера та VS Energy
Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало та передало АРМА понад 24 млн грн з банківського рахунку громадянина України, пов'язаного з діяльністю групи компаній VS Energy та російського олігарха Євгена Гінера. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Гроші були виявлені в ході розслідування ДБР діяльності злочинної організації за участю громадян Росії та правоохоронців та заволодіння зловмисниками українськими обленерго.
Співробітники ДБР встановили, що з початку повномасштабної війни до власника банківського рахунку перейшли українські активи компаній та осіб, пов'язаних з олігархом Гінером та групою компаній VS Energy. Це було зроблено для того, щоб приховати російський слід активів і унеможливити їхній арешт.
Встановлено, що громадянин України здійснив банківські операції на загальну суму понад 96 млн грн.
За матеріалами ДБР вже заарештовано частки у стратегічних українських підприємствах, банківські рахунки та цінні папери пов'язаних юридичних осіб, фактичними власниками яких є суб'єкти, підконтрольні чиновникам та громадянам Росії.
Цими частками володіють "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н. В." та Washington Holdings BV, які об'єднані у групу VS Energy.
Минулого тижня ДБР повідомило про підозру Гінеру за те, що він збудував у Криму теплоелектростанції та постачав боєприпаси армії Росії.
- 14 травня 2022 року ДБР взялося за український бізнес Бабакова, Гінера та Воєводіна.
- 13 березня 2023 року Україна націоналізувала банк президента московського ЦСКА Євгена Гінера.
- 28 червня Мін'юст розпочав конфіскацію активів VS Energy.
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