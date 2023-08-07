ГБР арестовало 24 млн грн олигарха Гинера и VS Energy
Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало и передало АРМА более 24 млн грн с банковского счета гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российского олигарха Евгения Гинера. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Деньги были обнаружены в ходе расследования ГБР деятельности преступной организации с участием граждан России и правоохранителей и завладения злоумышленниками украинскими облэнерго.
Сотрудники ДБР установили, что с начала полномасштабной войны к владельцу банковского счета перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест.
Установлено, что гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн.
По материалам ГБР уже арестованы доли в стратегических украинских предприятиях, банковские счета и ценные бумаги связанных юридических лиц, фактическими владельцами которых являются субъекты, подконтрольные чиновникам и гражданам России.
Этими долями владеют "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н. В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.
На прошлой неделе ГБР сообщило о подозрении Гинеру за то, что он построил в Крыму теплоэлектростанции и поставлял боеприпасы армии России.
- 14 мая 2022 года ГБР взялось за украинский бизнес Бабакова, Гинера и Воеводина.
- 13 марта 2023 года Украина национализировала банк президента московского ЦСКА Евгения Гинера.
- 28 июня Минюст начал конфискацию активов VS Energy.
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