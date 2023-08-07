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ГБР арестовало 24 млн грн олигарха Гинера и VS Energy

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 17:30
ГБР арестовало 24 млн грн олигарха Гинера и VS Energy - Фото
Евгений Гинер (Фото: пресс-служба ГБР)

Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало и передало АРМА более 24 млн грн с банковского счета гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российского олигарха Евгения Гинера. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

Деньги были обнаружены в ходе расследования ГБР деятельности преступной организации с участием граждан России и правоохранителей и завладения злоумышленниками украинскими облэнерго. 

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Сотрудники ДБР установили, что с начала полномасштабной войны к владельцу банковского счета перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест.  

Установлено, что гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн. 

По материалам ГБР уже арестованы доли в стратегических украинских предприятиях, банковские счета и ценные бумаги связанных юридических лиц, фактическими владельцами которых являются субъекты, подконтрольные чиновникам и гражданам России. 

Этими долями владеют "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н. В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy. 

На прошлой неделе ГБР сообщило о подозрении Гинеру за то, что он построил в Крыму теплоэлектростанции и поставлял боеприпасы армии России.  

Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В прошлом году на этом основании правоохранительные органы добились судебного ареста на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине. 
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Роман Брыль
Евгений Гинергбрарест активовАРМАVS Energy
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