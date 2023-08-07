ГБР арестовало 24 млн грн олигарха Гинера и VS Energy

Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало и передало АРМА более 24 млн грн с банковского счета гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российского олигарха Евгения Гинера. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Деньги были обнаружены в ходе расследования ГБР деятельности преступной организации с участием граждан России и правоохранителей и завладения злоумышленниками украинскими облэнерго.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сотрудники ДБР установили, что с начала полномасштабной войны к владельцу банковского счета перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест.

Установлено, что гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн.

По материалам ГБР уже арестованы доли в стратегических украинских предприятиях, банковские счета и ценные бумаги связанных юридических лиц, фактическими владельцами которых являются субъекты, подконтрольные чиновникам и гражданам России.

Этими долями владеют "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н. В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.

На прошлой неделе ГБР сообщило о подозрении Гинеру за то, что он построил в Крыму теплоэлектростанции и поставлял боеприпасы армии России.

Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В прошлом году на этом основании правоохранительные органы добились судебного ареста на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube