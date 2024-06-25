Глобальний податок для корпорацій під загрозою зриву через законодавчий параліч у США

Епохальна всесвітня податкова угода може виявитися мертвонародженою через небажання США її ратифікувати

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Епохальна всесвітня угода про перегляд оподаткування великих транснаціональних корпорацій опинилася під загрозою зриву через законодавчий параліч у США, пише Financial Times.

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Учасники переговорів з понад 140 країн, серед яких є й Україна, мають на цьому тижні подати текст договору, розроблений під егідою Організація економічного співробітництва та розвитку (так званий Компонент Один, або Pillar One).

Він має запустити процес підписання та ратифікації угоди країнами, який довго відкладався, що перерозподілило б близько $200 млрд річного прибутку на користь країн, де транснаціональні компанії ведуть бізнес.

Але ще до початку процесу ратифікації кілька країн, включаючи Канаду, Кенію та Нову Зеландію, порушили домовленості та почали вводити односторонні податки проти великих технологічних груп – крок, якого глобальна угода була покликана уникнути.

Дипломати та аналітик побоюються, що фінальні домовленості виявляться мертвонародженими, оскільки угода потребує ратифікації США, а це майже неможливо в нинішніх умовах.

Республіканська партія США рішуче виступає проти угоди, а для ратифікації потрібні дві третини голосів у Сенаті США.

"Якщо США не ратифікують її, це буде піррова перемога. Ми матимемо щось, що не працюватиме", – сказав Алан Маклін, голова податкового комітету ОЕСР.

FT пише, що для набрання угодою чинності її мають ратифікувати парламенти принаймні 30 країн, в яких розташовані штаб-квартири не менше ніж 60% зі ста головних транснаціональних корпорацій. Цю вимогу неможливо реалізувати без участі США.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, який відіграв вирішальну роль у переговорах щодо угоди, заявив, що всі сторони повинні не шкодувати зусиль, щоб остаточна угода набула чинності. Але минулого тижня він попередив: "Якщо ні, у нас є європейське рішення".