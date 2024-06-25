Глобальный налог для корпораций под угрозой срыва из-за законодательного паралича в США

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Эпохальное всемирное соглашение о пересмотре налогообложения крупных транснациональных корпораций оказалось под угрозой срыва из-за законодательного паралича в США, пишет Financial Times.

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Участники переговоров из более чем 140 стран, среди которых есть и Украина, должны на этой неделе представить текст договора, разработанный под эгидой Организация экономического сотрудничества и развития (так называемый Компонент Один, или Pillar One).

Он должен запустить долгосрочный процесс подписания и ратификации соглашения странами, что перераспределило бы около $200 млрд годовой прибыли в пользу стран, где транснациональные компании ведут бизнес.

Но еще до начала ратификации несколько стран, включая Канаду, Кению и Новую Зеландию, нарушили договоренности и начали вводить односторонние налоги против крупных технологических групп – шаг, которого глобальное соглашение было призвано избежать.

Дипломаты и аналитик опасаются, что финальные договоренности окажутся мертворожденными, поскольку соглашение требует ратификации США, что почти невозможно в нынешних условиях.

Республиканская партия США решительно выступает против соглашения, а для ратификации требуются две трети голосов в Сенате США.

"Если США не ратифицируют ее, это будет пиррова победа. У нас будет что-то, что не будет работать", — сказал Алан Маклин, глава налогового комитета ОЭСР.

FT пишет, что для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты по крайней мере 30 стран, в которых расположены штаб-квартиры не менее 60% из ста главных транснациональных корпораций. Это требование нереально реализовать без роли США.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер, сыгравший решающую роль в переговорах по соглашению, заявил, что все стороны должны не жалеть усилий, чтобы окончательное соглашение вступило в силу. Но на прошлой неделе он предупредил: "Если нет, у нас есть европейское решение".