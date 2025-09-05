Голова ЦБ Данії: варто задуматися над переходом на євро для більшої ролі в ЄС
Данії варто розглянути можливість переходу на євро, якщо вона хоче відігравати більшу роль в Європейському Союзі, сказав голова центрального банку країни Крістіан Кеттель в інтерв'ю Bloomberg.
Він сказав, що Данія в макроекономічному сенсі вже зараз є частиною єврозони через прив'язку валюти, бо курс данської крони фіксований й утримується в межах 2,25% щодо євро. Це призводить до того, що монетарна політика Данії фактично залежить від рішень Європейського центрального банку, але водночас Данія не має впливу на ці рішення.
"Можна запитати, яка різниця? Я думаю, причини треба шукати в тому, чи хотіли б ви бачити Данію більш інтегрованою в європейське співробітництво? Ми беремо участь у співпраці ЄС загалом, але ЄЦБ або євро – це досить важлива частина цього", – сказав він.
"Рішення про прийняття єдиної валюти є зрештою політичним", – додав Томсен, зазначивши, що "дуже велика більшість населення" підтримує чинну систему фіксованого обмінного курсу.
Водночас він сказав, що в умовах глобальної нестабільності маленьким країнам було б безпечніше триматися разом з іншими.
Данія ще у 1992 році вирішила, що утримається від приєднання до євро. На референдумі 2000 року це рішення було підтверджено. Серед шести країн ЄС, що не використовують євро, данці найбільш скептично ставляться до приєднання, тому уряди намагаються уникати цієї теми.
- З 2026 року єврозона розшириться до 21 країни – Болгарія відмовиться від лева й перейде на євро. Наступною після Болгарії за кілька років може стати Румунія.
- НБУ припускає, що Україна після вступу до Євросоюзу ще довго зберігатиме власну національну валюту.
