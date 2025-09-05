Глава ЦБ Дании: стоит задуматься над переходом на евро для большей роли в ЕС

Монетарная политика Дании фактически зависит от решений ЕЦБ, но при этом Дания не имеет влияния на эти решения

Дании стоит рассмотреть возможность перехода на евро, если она хочет играть большую роль в Европейском Союзе, сказал глава центрального банка страны Кристиан Кеттель в интервью Bloomberg.

Он сказал, что Дания в макроэкономическом смысле уже сейчас является частью еврозоны из-за привязки валюты, так как курс датской кроны фиксирован и удерживается в пределах 2,25% относительно евро. Это приводит к тому, что монетарная политика Дании фактически зависит от решений Европейского центрального банка, но при этом Дания не имеет влияния на эти решения.

"Можно спросить, какая разница? Я думаю, причины надо искать в том, хотели ли бы вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество? Мы участвуем в сотрудничестве ЕС в целом, но ЕЦБ или евро – это довольно важная часть этого", – сказал он.

"Решение о принятии единой валюты является в конечном итоге политическим", – добавил Томсен, отметив, что "очень большое большинство населения" поддерживает действующую систему фиксированного обменного курса.

При этом он сказал, что в условиях глобальной нестабильности маленьким странам было бы безопаснее держаться вместе с другими.

Дания еще в 1992 году решила, что воздержится от присоединения к евро. На референдуме 2000 года это решение было подтверждено. Среди шести стран ЕС, не использующих евро, датчане наиболее скептически относятся к присоединению, поэтому правительства стараются избегать этой темы.