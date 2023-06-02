Гральний бізнес заплатив у травні податків учетверо більше, ніж за весь 2021 рік
Гральний бізнес заплатив у травні 851 млн грн податків, і ця сума вчетверо перевищує податкові надходження від гральної індустрії за весь 2021 рік. Також це майже вдвічі більше проти надходжень за квітень. Про це повідомив народний депутат, член парламентської слідчої комісії з економічної безпеки, яка розслідувала зловживання у гральному бізнесі, Ярослав Железняк.
За весь 2022 рік гральний бізнес заплатив 730 млн грн податків.
Збільшення суми народний депутат пов'язує із ліквідацією чергових схем ухилення від оподаткування гральним бізнесом.
Надходження стабільно збільшувалися з кінця минулого року, коли було скасовано податкові пільги для грального бізнесу.
Також у результаті роботи парламентської слідчої комісії вдалося ліквідувати масштабні схеми ухилення від сплати податків, які покривала низка українських банків.
НБУ навіть відкликав банківську ліцензію у Айбокс Банку, який практикував міскодинг, та оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн за порушення правил фінмоніторингу у безготівкових розрахунках компаній з індустрії грального бізнесу.
Ліквідація схеми міскодингу зупинила відтік валюти з України розміром $800-900 млн на місяць, або $25-30 млн на день.
- За березень 2023 року легальний обсяг грального ринку зріс у 3,5 раза на місяць після ліквідації низки схем.
- 1 травня Кабмін запропонував реформу грального ринку: без КРАІЛ та з автоматичною видачею ліцензій.
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