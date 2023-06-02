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Гральний бізнес заплатив у травні податків учетверо більше, ніж за весь 2021 рік

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 14:33
Гральний бізнес заплатив у травні податків учетверо більше, ніж за весь 2021 рік - Фото
Фото: depositphotos.com

Гральний бізнес заплатив у травні 851 млн грн податків, і ця сума вчетверо перевищує податкові надходження від гральної індустрії за весь 2021 рік. Також це майже вдвічі більше проти надходжень за квітень. Про це повідомив народний депутат, член парламентської слідчої комісії з економічної безпеки, яка розслідувала зловживання у гральному бізнесі, Ярослав Железняк.

За весь 2022 рік гральний бізнес заплатив 730 млн грн податків.

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Збільшення суми народний депутат пов'язує із ліквідацією чергових схем ухилення від оподаткування гральним бізнесом.

Надходження стабільно збільшувалися з кінця минулого року, коли було скасовано податкові пільги для грального бізнесу.

Також у результаті роботи парламентської слідчої комісії вдалося ліквідувати масштабні схеми ухилення від сплати податків, які покривала низка українських банків.

НБУ навіть відкликав банківську ліцензію у Айбокс Банку, який практикував міскодинг, та оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн за порушення правил фінмоніторингу у безготівкових розрахунках компаній з індустрії грального бізнесу.

Ліквідація схеми міскодингу зупинила відтік валюти з України розміром $800-900 млн на місяць, або $25-30 млн на день.

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Роман Бриль
податкигральний бізнесухилення від сплати податків
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