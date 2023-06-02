Игорный бизнес заплатил в мае налогов в четыре раза больше, чем за весь 2021 год

Игорный бизнес заплатил в мае 851 млн грн налогов, и эта сумма в четыре раза превышает налоговые поступления от игорной индустрии за весь 2021 год. Также это почти в два раза больше, чем поступления за апрель. Об этом сообщил народный депутат, член парламентской следственной комиссии по экономической безопасности, расследовавшей злоупотребления в игорном бизнесе, Ярослав Железняк.

За весь 2022 год игорный бизнес заплатил 730 млн грн налогов.

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Увеличение суммы народный депутат связывает с ликвидацией очередных схем уклонения от налогообложения игорным бизнесом.

Поступления стабильно увеличивались с конца прошлого года, когда были отмены налоговые льготы для игорного бизнеса.

Также, в результате работы парламентской следственной комиссии удалось ликвидировать масштабные схемы уклонения от уплаты налогов, которые покрывали ряд украинских банков.

НБУ даже отозвал банковскую лицензию у Айбокс Банка, который практиковал мискодинг, и оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн за нарушение правил финмониторинга в безналичных расчетах компаний из индустрии игорного бизнеса.

Ликвидация схемы мискодинга остановила отток валюты из Украины в размере $800-900 млн в месяц, или $25-30 млн в день.

За март 2023 года легальный объем игорного рынка вырос в 3,5 раза за месяц после ликвидации ряда схем.

1 мая Кабмин предложил реформу игорного рынка: без КРАИЛ и с автоматической выдачей лицензий.

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