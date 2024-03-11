Індія отримає $100 млрд від чотирьох країн Європи. Підписано угоду про вільну торгівлю

Індія знімає для Норвегії, Швейцарії, Ісландії та Ліхтенштейну імпортні мита в обмін на інвестиції

Фото: ЕАСТ/Facebook

Індія підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЕАСТ), куди входять Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн. Про це повідомляє ВВС.

Переговори щодо угоди велися 16 років.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Відповідно до угоди, Індія зніме більшу частину імпортних мит на промислові товари з чотирьох країн в обмін на інвестиції протягом 15 років. Заявлений обсяг інвестицій – $100 млрд.

"Угода розширює доступ до ринку та спрощує митні процедури, полегшуючи індійським підприємствам та підприємствам ЕАСТ діяльність на відповідних ринках. Угода також спрямована на полегшення та просування інвестиційних можливостей", – йдеться у заяві ЕАСТ.

Індія та чотири країни ЕАСТ тепер мають ратифікувати угоду, перш ніж вона набуде чинності. Швейцарія планує ратифікацію у 2025 році.

За останні два роки Індія підписала торгові угоди з Австралією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

На фінальній стадії також переговори про ЗВТ із Великою Британією. Очікується, що угода буде підписана після загальних виборів в Індії, які пройдуть у травні цього року.

7 лютого 2024 року Палата громад Канади підтримала нову торговельну угоду з Україною. Були голоси проти.

7 березня у Європарламенті схвалили продовження вільної торгівлі з Україною. Правки Польщі не пройшли.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини