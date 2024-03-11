Индия получит $100 млрд от четырех стран Европы. Подписано соглашение о свободной торговле

Индия снимает для Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна импортные пошлины в обмен на инвестиции

Фото: ЕАСТ/Facebook

Индия подписала соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), куда входят Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Об этом сообщает ВВС.

Переговоры о соглашении велись 16 лет.

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В соответствии с соглашением Индия снимет большую часть импортных пошлин на промышленные товары из четырех стран в обмен на инвестиции в течение 15 лет. Заявленный объем инвестиций – $100 млрд.

"Соглашение расширяет доступ к рынку и упрощает таможенные процедуры, облегчая индийским предприятиям и предприятиям ЕАСТ деятельность на соответствующих рынках. Соглашение также направлено на облегчение и продвижение инвестиционных возможностей", — говорится в заявлении ЕАСТ.

Индия и четыре страны ЕАСТ теперь должны ратифицировать соглашение, прежде чем оно вступит в силу. Швейцария планирует ратификацию в 2025 году.

За последние два года Индия подписала торговые соглашения с Австралией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

На финальной стадии также переговоры о ЗСТ с Великобританией. Ожидается, что соглашение будет подписано после всеобщих выборов в Индии, которые пройдут в мае этого года.

7 февраля 2024 года Палата общин Канады поддержала новое торговое соглашение с Украиной. Были голоса против.

7 марта в Европарламенте одобрили продление свободной торговли с Украиной. Правки Польши не прошли.

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