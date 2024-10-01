Інфляція у єврозоні на трирічному мінімумі: вперше нижча за цільовий показник ЄЦБ

Уперше за три роки інфляція в єврозоні опустилася нижче за цільовий показник Європейського центробанку

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Темпи інфляції в єврозоні у вересні, за попередніми даними, сповільнились до 1,8% у річному вираженні, повідомляється на сайті Євростату.

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Інфляція, нижча за цільовий показник Європейського центробанку, що становить 2%, зафіксована вперше з червня 2021 року.

Вона виявилася нижчою від серпневого показника у 2,2%, а також нижчою за очікування аналітиків у 1,9%. Це підвищує очікування щодо можливого зниження процентної ставки Європейського центробанку на наступному засіданні.

Зниження інфляції відбулося переважно завдяки зниженню цін на енергоносії, які у вересні подешевшали на 6% порівняно з падінням на 3% у серпні. Інфляція у сфері послуг також знизилася до 4% у вересні з 4,1% у попередньому місяці.

Проте ціни на продукти харчування, тютюн та алкоголь трохи зросли – до 2,4% у вересні порівняно з 2,3% у серпні.

У річному обчисленні базова інфляція становила 2,7% у вересні, знизившись із 2,8% у попередньому місяці.

Європейський центральний банк нещодавно заявив, що він все ще очікує, що інфляція знову зросте в останні місяці року, переважно через стабілізацію цін на енергоносії.