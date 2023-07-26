Італія вийде з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" до кінця року – Bloomberg

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до США проінформує президента Джо Байдена про намір вийти з інвестиційної угоди з Китаєм, підписаної в рамках глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в італійському уряді.

Італія — єдина країна "Великої сімки", яка приєдналася до ініціативи "Один пояс, один шлях". Це сталося у 2019 році, коли прем'єр-міністром країни був Джузеппе Конте, відомий своєю лояльністю до Китаю.

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Термін інвестиційного договору в рамках "Один пояс, один шлях" між Італією та Китаєм закінчується наприкінці поточного року, і він має бути автоматично продовжений за взаємної згоди двох країн.

Італія не має наміру офіційно оголошувати про вихід з угоди під час візиту Мелоні до Вашингтона, зазначає агентство. Італійський уряд використає останні місяці дії договору, щоб домовитися з Китаєм про "м'який" вихід з ініціативи.

З 2024 року Італія головуватиме у "Великій сімці" і, як очікується, відносини з Китаєм стануть однією з ключових тем політичного та економічного порядку денного в цей період.

Раніше очікувалося, що Італія оголосить про вихід із китайської ініціативи на саміті "Великої сімки" у Хіросімі у травні 2023 року, але уряд вирішив почекати з офіційними заявами.

За час участі Італії в "Один пояс, один шлях" дефіцит її торговельного балансу з Китаєм збільшився у понад два рази – з $14 млрд за підсумками 2019 року до $32,9 млрд у 2022 році.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти в усьому світі на суму $900 млрд.

28 березня 2023 року Світовий банк заявив, що Китай витратив $240 млрд на фінансову допомогу 22 країнам, що розвиваються, в період з 2008-го до 2021 року в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях".

19 червня Італія обмежила у правах китайського акціонера Pirelli.

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