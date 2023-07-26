Италия выйдет из китайской инициативы "Один пояс, один путь" до конца года – Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в США проинформирует президента Джо Байдена о намерении выйти из инвестиционного соглашения с Китаем, подписанного в рамках глобальной инициативы "один пояс, один путь". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

Италия — единственная страна "Большой семерки", которая присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь". Это произошло в 2019 году, когда премьер-министром страны был Джузеппе Конте, известный своей лояльностью к Китаю.

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Срок инвестиционного договора в рамках "Один пояс, один путь" между Италией и Китаем истекает в конце текущего года, и он должен быть автоматически продлен при обоюдном согласии двух стран.

Италия не намерена официально объявлять о выходе из соглашения во время визита Мелони в Вашингтон, указывает агентство. Итальянское правительство использует оставшийся срок действия договора, чтобы договорится с Китаем о "мягком" выходе из инициативы.

С 2024 года Италия будет председательствовать в "Большой семерке" и, как ожидается, отношения с Китаем станут одним из ключевых тем политической и экономической повестки в этот период.

Ранее ожидалось, что Италия объявит о выходе из китайской инициативы на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае 2023 года, но правительство решило повременить с официальными заявлениями.

За время участия Италии в "Один пояс, один путь" дефицит ее торгового баланса с Китаем увеличился в более чем два раза – с $14 млрд по итогам 2019 года до $32,9 млрд в 2022 году.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру на сумму $900 млрд.

28 марта 2023 года Всемирного банка заявил, что Китай потратил $240 млрд на финансовую помощь 22 развивающимся странам в период с 2008 по 2021 год в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

19 июня Италия ограничила в правах китайского акционера Pirelli.

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