Кабмін підтримав ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Переговори щодо вільної торгівлі між Туреччиною та Україною велися з 2011 року

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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди щодо зони вільної торгівлі з Туреччиною. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Україна та Туреччина підписали угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у лютому 2022 року.

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Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським компаніям отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Туреччини та відкриє можливості українському бізнесу для розширення ринків збуту, впевнені в уряді.

Спочатку підписана угода передбачала, що в рамках ЗВТ Туреччина встановить 0% мито на 10 337 товарних позицій, або 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти чи зменшені мита.

Україна водночас зберігає дію мита на вживані автомобілі та секонд-хенд, а також встановлює три- та п'ятирічні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби та продукцію легкої промисловості. Також Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивіз металобрухту.

У жовтні 2022 року Україна попросила Туреччину внести зміни до угоди про ЗВТ перед ратифікацією парламентами обох країн через російську військову агресію. Тоді в Міністерстві економіки пояснювали, що додаткові домовленості допоможуть українським виробникам конкурувати з іноземними компаніями, зокрема щодо держзамовлення.

"Ми виходимо з того, що кошти держзамовлення мають залишатися в Україні", – заявляла міністерка економіки Юлія Свириденко.

Переговори про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною тривали з 2011 року, коли було підписано Декларацію про стратегічне партнерство країн. У лютому 2019 року Україна та Туреччина розпочали консультації щодо зони вільної торгівлі.

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