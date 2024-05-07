Кабмин поддержал ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией

Переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной велись с 2011 года

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Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Украина и Турция подписали соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в феврале 2022 года.

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Реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским компаниям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Турции и откроет возможности украинскому бизнесу для расширения рынков сбыта, уверены в правительстве.

Изначально подписанное соглашение предполагало, что в рамках ЗСТ Турция установит 0%-ную пошлину на 10 337 товарных позиций, или 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Украина при этом сохраняет действие пошлин на б/у автомобили и секонд-хенд, а также устанавливает трех- и пятилетние переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Также Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома.

В октябре 2022 года Украина попросила Турцию внести изменения в соглашение о ЗСТ перед ратификацией парламентами обеих стран, ввиду российской военной агрессии. Тогда в Министерстве экономики объясняли, что дополнительные договоренности помогут украинским производителям конкурировать с иностранными компаниями, в частности по госзаказу.

"Мы исходим из того, что средства госзаказа должны оставаться в Украине", — заявляла министр экономики Юлия Свириденко.

Переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной продолжались с 2011 года, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве стран. В феврале 2019 года Украина и Турция начали консультации по зоне свободной торговли.

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