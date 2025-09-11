Кабмін підтвердив державну гарантію за китайським кредитом на $1,5 млрд: його реструктуризують

Україна домовляється про реструктуризацію кредиту, який брали за часів Януковича у 2012 році

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів підтвердив державну гарантію за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації України, залученим від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію у 2012 році. Про це повідомляється в постанові від 10 вересня №1114.

У червні 2025 року стало відомо, що Кабінет міністрів попросив Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік, щоб провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

У новій постанові повідомляється, що реструктуризація кредиту передбачає відстрочку погашення боргу та виплати відсотків, а також капіталізацію нарахованих відсотків.

Уряд уповноважив міністра фінансів підписати документи для підтвердження державної гарантії з урахуванням змін, визначених правочином з борговими зобов’язаннями ДПЗКУ.