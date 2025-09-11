Кабмін підтвердив державну гарантію за китайським кредитом на $1,5 млрд: його реструктуризують
Кабінет міністрів підтвердив державну гарантію за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації України, залученим від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію у 2012 році. Про це повідомляється в постанові від 10 вересня №1114.
У червні 2025 року стало відомо, що Кабінет міністрів попросив Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік, щоб провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.
У новій постанові повідомляється, що реструктуризація кредиту передбачає відстрочку погашення боргу та виплати відсотків, а також капіталізацію нарахованих відсотків.
Уряд уповноважив міністра фінансів підписати документи для підтвердження державної гарантії з урахуванням змін, визначених правочином з борговими зобов’язаннями ДПЗКУ.
- У 2012 році ДПЗКУ домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд, які мали використати на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Планувалось, що пізніше китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики.
- У зв'язку з поганим фінансовим станом ДПЗКУ тягар погашення кредиту ліг на державу, яка була його гарантом.
