Кабмин подтвердил госгарантию по китайскому кредиту на $1,5 млрд: его реструктуризируют

Украина договаривается о реструктуризации кредита, который брали во времена Януковича в 2012 году

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров подтвердил государственную гарантию по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, привлеченному от Экспортно-импортного банка Китая под государственную гарантию в 2012 году. Об этом сообщается в постановлении от 10 сентября №1114.

В июне 2025 года стало известно, что Кабинет министров попросил Верховную Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год, чтобы провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.

В новом постановлении сообщается, что реструктуризация кредита предусматривает отсрочку погашения долга и выплаты процентов, а также капитализацию начисленных процентов.

Правительство уполномочило министра финансов подписать документы для подтверждения государственной гарантии с учетом изменений, определенных сделкой с долговыми обязательствами ГПЗКУ.