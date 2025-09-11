Кабмин подтвердил госгарантию по китайскому кредиту на $1,5 млрд: его реструктуризируют
Кабинет министров подтвердил государственную гарантию по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, привлеченному от Экспортно-импортного банка Китая под государственную гарантию в 2012 году. Об этом сообщается в постановлении от 10 сентября №1114.
В июне 2025 года стало известно, что Кабинет министров попросил Верховную Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год, чтобы провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.
В новом постановлении сообщается, что реструктуризация кредита предусматривает отсрочку погашения долга и выплаты процентов, а также капитализацию начисленных процентов.
Правительство уполномочило министра финансов подписать документы для подтверждения государственной гарантии с учетом изменений, определенных сделкой с долговыми обязательствами ГПЗКУ.
- В 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере $1,5 млрд, которые должны были использовать на закупку зерна для экспорта по торговым соглашениям с КНР. Планировалось, что позже китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.
- В связи с плохим финансовым состоянием ГПЗКУ бремя погашения кредита легло на государство, которое было его гарантом.
