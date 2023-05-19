Кабмін залучає $2,8 млрд на соцвиплати й відновлення
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо залучення загалом $2,8 млрд додаткових фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Кошти нададуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР) та Японія.
Зокрема, схвалено залучення позики $500 млн від МБРР як п'яте додаткове фінансування проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Загалом Україна отримає за проєктом $16,6 млрд і 1,4 млрд євро.
Від МАР Україна отримує грант у $1,27 млрд із Цільового фонду донорів ($1,25 млрд від США і $15 млн від Фінляндії).
Гроші підуть на виплату зарплат держслужбовцям, зокрема рятувальникам ДСНС, викладачам, працівникам медустанов, на виплату пенсій та інші соціальні витрати.
Також Кабмін схвалив угоду про залучення кредиту на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення.
"Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України", – уточнив Шмигаль.
Додатково Кабмін підтримав участь України у європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи".
"Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року – майже 21 млрд євро", – заявив прем'єр.
- 25 листопада 2022 року Україна залучила від МБРР $500 млн у межах четвертого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків".
- 4 травня 2023 року Норвегія надала Україні 378 млн євро на гуманітарну підтримку та відновлення.
- 9 травня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $1,2 млрд.
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