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Кабмин привлекает $2,8 млрд на соцвыплаты и восстановление

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19.05.2023, 17:27
Кабмин привлекает $2,8 млрд на соцвыплаты и восстановление - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров принял ряд решений по привлечению в общей сложности $2,8 млрд дополнительных финансовых ресурсов от международных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.  

Средства предоставят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР) и Япония. 

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В частности, одобрено привлечение займа в $500 млн от МБРР в качестве пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Всего Украина получит по проекту $16,6 млрд и 1,4 млрд евро. 

От МАР Украина получает грант в $1,27 млрд из Целевого фонда доноров ($1,25 млрд от США и $15 млн от Финляндии). 

Деньги пойдут на выплату зарплат госслужащим, в том числе спасателям ГСЧС, преподавателям, работникам медучреждений, на выплату пенсий и другие социальные расходы. 

Также Кабмин одобрил соглашение о привлечении кредита на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления.  

"Эти средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины", — уточнил Шмыгаль. 

Дополнительно Кабмин поддержал участие Украины в европейской программе "Механизм "Соединение Европы".   

"Это путь к финансированию со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 года – почти 21 млрд евро", – заявил премьер. 

Роман Брыль
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