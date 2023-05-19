Кабмин привлекает $2,8 млрд на соцвыплаты и восстановление

Кабинет министров принял ряд решений по привлечению в общей сложности $2,8 млрд дополнительных финансовых ресурсов от международных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Средства предоставят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР) и Япония.

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В частности, одобрено привлечение займа в $500 млн от МБРР в качестве пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Всего Украина получит по проекту $16,6 млрд и 1,4 млрд евро.

От МАР Украина получает грант в $1,27 млрд из Целевого фонда доноров ($1,25 млрд от США и $15 млн от Финляндии).

Деньги пойдут на выплату зарплат госслужащим, в том числе спасателям ГСЧС, преподавателям, работникам медучреждений, на выплату пенсий и другие социальные расходы.

Также Кабмин одобрил соглашение о привлечении кредита на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления.

"Эти средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины", — уточнил Шмыгаль.

Дополнительно Кабмин поддержал участие Украины в европейской программе "Механизм "Соединение Европы".

"Это путь к финансированию со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 года – почти 21 млрд евро", – заявил премьер.

25 ноября 2022 года Украина привлекла от МБРР $500 млн в рамках четвертого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов".

4 мая 2023 года Норвегия предоставила Украине 378 млн евро на гуманитарную поддержку и восстановление.

9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

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