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Кабмін розподілив 22 млрд грн від Японії на проєкти відновлення. На що витратять

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 12:44
Кабмін розподілив 22 млрд грн від Японії на проєкти відновлення. На що витратять - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів направив 21,83 млрд грн грантових коштів від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно з рішенням уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає із цих коштів 7,92 млрд грн.

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Грантові кошти JICA також будуть використані для покращення та підтримки наступних напрямків:

- 1,28 млрд грн — обладнання для гуманітарного розмінування

- 1,27 млрд грн — медичне обладнання

- 8,97 млрд грн — енергетичне обладнання та його обслуговування

- 1,08 млрд грн — обладнання для сільського господарства

- 763,28 млн грн — обладнання для надання освітніх послуг

- 551 млн грн — обладнання для Національної суспільної телерадіокомпанії Україна.

Україна ще навесні підписала дві грантові угоди з JICA на загальну суму понад $500 млн.

JICA координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам. Агентство поновило свою роботу в Україні з початку 2023 року.

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Роман Бриль
кабміняпоніявідновленняJICAгрант
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