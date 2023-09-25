Кабмин распределил 22 млрд грн от Японии на проекты восстановления. На что потратят
Кабинет министров направил 21,83 млрд грн грантовых средств от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на реализацию Программы экстренного восстановления через специальный фонд госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Согласно решению правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит из этих средств 7,92 млрд грн.
Грантовые средства JICA также будут использованы для улучшения и поддержки следующих направлений:
- 1,28 млрд грн — оборудование для гуманитарного разминирования
- 1,27 млрд грн — медицинское оборудование
- 8,97 млрд грн — энергетическое оборудование и его обслуживание
- 1,08 млрд грн — оборудование для сельского хозяйства
- 763,28 млн грн — оборудование для предоставления образовательных услуг
- 551 млн грн — оборудование для Национальной общественной телерадиокомпании Украина.
Украина еще весной подписала два грантовых соглашения с JICA на общую сумму более $500 млн.
JICA координирует официальную помощь правительства Японии другим государствам. Агентство возобновило свою работу в Украине с начала 2023 года.
- 28 апреля 2022 года было подписано соглашение в форме обмена нотами между правительством Украины и Японии о привлечении кредита JICA.
- 16 мая Украина получила от Японии льготный кредит на $100 млн для поддержки населения.
- 20 февраля 2023 года Япония заявила, что выделит Украине дополнительно $5,5 млрд на восстановление.
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