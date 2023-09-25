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Кабмин распределил 22 млрд грн от Японии на проекты восстановления. На что потратят

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 12:44
Кабмин распределил 22 млрд грн от Японии на проекты восстановления. На что потратят - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров направил 21,83 млрд грн грантовых средств от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на реализацию Программы экстренного восстановления через специальный фонд госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Согласно решению правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит из этих средств 7,92 млрд грн.

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Грантовые средства JICA также будут использованы для улучшения и поддержки следующих направлений:

- 1,28 млрд грн — оборудование для гуманитарного разминирования 

- 1,27 млрд грн — медицинское оборудование

- 8,97 млрд грн — энергетическое оборудование и его обслуживание

- 1,08 млрд грн — оборудование для сельского хозяйства

- 763,28 млн грн — оборудование для предоставления образовательных услуг

- 551 млн грн — оборудование для Национальной общественной телерадиокомпании Украина.

Украина еще весной  подписала два грантовых соглашения с JICA на общую сумму более $500 млн.  

JICA координирует официальную помощь правительства Японии другим государствам. Агентство возобновило свою работу в Украине с начала 2023 года.

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Роман Брыль
кабминяпониявосстановлениегрантJICA
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