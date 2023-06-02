Кабмін покращує умови пільгових кредитів для бізнесу з деокупованих територій

Кабінет міністрів змінить умови програми пільгових кредитів 5-7-9% для бізнесу на деокупованих територіях та для переробних підприємств. Відповідне рішення досягнуто між Міністерством економіки, державними банками та керівниками регіонів, повідомляється на урядовому порталі.

Зокрема, пропонується знизити відсоткову ставку за кредитом і збільшити покриття портфельних гарантій. Також буде збільшено ліміт кредиту та термін його видачі.

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Серед інших змін програми доступних кредитів запропоновано запровадити диференціацію деокупованих територій за рівнем ризику.

Підприємствам, які мають заборгованість за раніше взятими кредитами, дозволять брати нові позики.

Буде скасовано заставу за кредитом, як умову його отримання, враховуючи, що основні фонди та майно багатьох компаній внаслідок дій агресора було знищено, викрадено чи пошкоджено.

Представники регіонів звернули увагу на складність для бізнесу виконати умову кредитування за програмою, а саме надавати звітність про діяльність за 2022 рік, коли на територіях велися активні бойові дії та фінансова документація була знищена окупантами.

Окремо обговорено можливості запуску програм муніципальних гарантій.

Представники держбанків підтвердили, що попит на програму доступного кредитування бізнес має, і він готовий нею скористатися для відновлення своєї діяльності під час зміни програми.

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