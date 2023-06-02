Кабмин улучшает условия льготных кредитов для бизнеса из деоккупированных территорий

Кабинет министров изменит условия программы льготных кредитов 5-7-9% для бизнеса на деоккупированных территориях и для перерабатывающих предприятий. Соответствующее решение достигнуто между Министерством экономики, государственными банками и руководителями регионов, сообщается на правительственном портале.

В частности, предлагается снизить процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий. Также будет увеличен лимит кредита и срок его выдачи.

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Среди других изменений программы доступных кредитов предложено ввести дифференциацию деоккупированных территории по уровню риска.

Предприятиям у которых есть задолженность по ранее взятым кредитам, разрешат брать новые займы.

Будет отменен залог по кредиту, как условие его получения, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора были уничтожены, похищены или повреждены.

Представители регионов обратили внимание на сложность для бизнеса выполнить условие кредитования по программе, а именно предоставлять отчетность о деятельности за 2022 год, когда на территориях велись активные боевые действия и финансовая документация была уничтожена оккупантами.

Отдельно обсуждались возможности запуска программ муниципальных гарантий.

Представители госбанков подтвердили, что спрос на программу доступного кредитования у бизнеса есть, и он готов ею воспользоваться для возобновления своей деятельности при изменении программы.

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