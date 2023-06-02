Кабмин улучшает условия льготных кредитов для бизнеса из деоккупированных территорий
Кабинет министров изменит условия программы льготных кредитов 5-7-9% для бизнеса на деоккупированных территориях и для перерабатывающих предприятий. Соответствующее решение достигнуто между Министерством экономики, государственными банками и руководителями регионов, сообщается на правительственном портале.
В частности, предлагается снизить процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий. Также будет увеличен лимит кредита и срок его выдачи.
Среди других изменений программы доступных кредитов предложено ввести дифференциацию деоккупированных территории по уровню риска.
Предприятиям у которых есть задолженность по ранее взятым кредитам, разрешат брать новые займы.
Будет отменен залог по кредиту, как условие его получения, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора были уничтожены, похищены или повреждены.
Представители регионов обратили внимание на сложность для бизнеса выполнить условие кредитования по программе, а именно предоставлять отчетность о деятельности за 2022 год, когда на территориях велись активные боевые действия и финансовая документация была уничтожена оккупантами.
Отдельно обсуждались возможности запуска программ муниципальных гарантий.
Представители госбанков подтвердили, что спрос на программу доступного кредитования у бизнеса есть, и он готов ею воспользоваться для возобновления своей деятельности при изменении программы.
- 30 марта 2023 года Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов.
- 31 марта перерабатывающие предприятия получили возможность брать доступные кредиты по программе 5-7-9%.
- На начало апреля бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны.
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