Кабмін збирається повернути в держбюджет 4% ПДФО, які зараз ідуть в місцеві бюджети

Уряд України повернувся до ідеї скоротити частку зарахування ПДФО для місцевих бюджетів з 64% до 60%

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Кабінет міністрів проситиме Верховну Раду не продовжувати норму, згідно з якою органи місцевого самоврядування отримують додаткові 4% податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомляється в бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

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"У показниках дохідної частини бюджетної декларації [...] враховано [...] відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад", – йдеться в документі.

Це призведе до збільшення доходів загального фонду державного бюджету (і відповідно, до скорочення доходів місцевих бюджетів) на 11,4 млрд грн у 2025 році, на 15,9 млрд грн у 2026 році й 18,7 млрд грн у 2027 році.

Податок на доходи фізичних осіб – основне джерело наповнення місцевих бюджетів.

З 1 січня 2022 року держава погодилася збільшити рівень зарахування ПДФО для місцевих бюджетів з 60% до 64% на виконання меморандуму про стримування цін на природний газ для централізованого опалення.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані спрямовувати ці додаткові 4% податку на видатки за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії.