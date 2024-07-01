Кабмин собирается вернуть в госбюджет 4% НДФЛ, которые сейчас идут в местные бюджеты

Правительство Украины вернулось к идее сократить долю зачисления НДФЛ для местных бюджетов с 64% до 60%

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Кабинет министров будет просить Верховную Раду не продлевать норму, согласно которой органы местного самоуправления получают дополнительные 4% налога на доходы физических лиц. Об этом сообщается в бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

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"В показателях доходной части бюджетной декларации [...] учтено [...] возобновление зачисления в государственный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 4%, временно направляемого в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных громад", — говорится в документе.

Это приведет к увеличению доходов общего фонда государственного бюджета (и соответственно, к сокращению доходов местных бюджетов) на 11,4 млрд грн в 2025 году, на 15,9 млрд грн в 2026 году и 18,7 млрд грн в 2027 году.

Налог на доходы физических лиц – основной источник наполнения местных бюджетов.

С 1 января 2022 года государство согласилось увеличить уровень зачисления НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64% во исполнение меморандума о сдерживании цен на природный газ для централизованного отопления.

Органы местного самоуправления обязаны направлять эти дополнительные 4% налога на расходы на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение, водоотвод, природный газ, другие энергоносители.