Клуб багатих країн власним коштом покриє внески України за 2024-й і борг за попередні роки

ОЕСР виділила Україні 285 000 євро на покриття боргу за внески і партнерські збори для низки своїх органів

Фото: Depositphotos

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) виділяє Україні майже 285 000 євро. Як повідомило Міністерство економіки, ОЕСР "на знак підтримки" покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Для нас це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку і що партнери це бачать. Набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із пріоритетів для України", – прокоментувала рішення міжнародної організації міністерка економіки Юлія Свириденко.

Довідка Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.



ОЕСР була створена 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої світової війни.



Цю організацію називають "клубом багатих країн", оскільки країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг.

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 № 850-XIV). Наприкінці вересня 2022 року Радою ОЕСР було розглянуто заявку України на вступ до ОЕСР та ухвалено рішення щодо визнання за Україною статусу потенційного члена ОЕСР (prospective Member of the OECD) і започаткування з нашою країною діалогу щодо вступу. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.ОЕСР була створена 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої світової війни.Цю організацію називають "клубом багатих країн", оскільки країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг.

Читайте також: Україна зробила крок до вступу до "клубу багатих країн". Вона замінить РФ. Що це означає

Грошима ОЕСР будуть сплачені внески України до:

→ Міжнародного транспортного форуму,

→ Комітету сталі,

→ Насіннєвих схем ОЕСР,

→ Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей,

а також її партнерські внески за:

→ Комітет з питань конкуренції,

→ Комітет публічного урядування,

→ Комітет з питань МСП та підприємництва,

→ Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування,

→ Інвестиційний комітет на розширеній сесії,

→ Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.

"Із ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним", – зазначила Свириденко.