Клуб багатих країн власним коштом покриє внески України за 2024-й і борг за попередні роки
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) виділяє Україні майже 285 000 євро. Як повідомило Міністерство економіки, ОЕСР "на знак підтримки" покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки.
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"Для нас це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку і що партнери це бачать. Набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із пріоритетів для України", – прокоментувала рішення міжнародної організації міністерка економіки Юлія Свириденко.
ОЕСР була створена 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої світової війни.
Цю організацію називають "клубом багатих країн", оскільки країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та послуг.
Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 № 850-XIV).
Наприкінці вересня 2022 року Радою ОЕСР було розглянуто заявку України на вступ до ОЕСР та ухвалено рішення щодо визнання за Україною статусу потенційного члена ОЕСР (prospective Member of the OECD) і започаткування з нашою країною діалогу щодо вступу.
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Грошима ОЕСР будуть сплачені внески України до:
→ Міжнародного транспортного форуму,
→ Комітету сталі,
→ Насіннєвих схем ОЕСР,
→ Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей,
а також її партнерські внески за:
→ Комітет з питань конкуренції,
→ Комітет публічного урядування,
→ Комітет з питань МСП та підприємництва,
→ Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування,
→ Інвестиційний комітет на розширеній сесії,
→ Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.
"Із ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним", – зазначила Свириденко.
- У грудні 2022 року прем'єр України Денис Шмигаль і генсек ОЕСР Матіас Корманн підписали угоду про привілеї, імунітети та пільги, яка офіційно стала підставою для запуску в Києві так званого Офісу зв'язку ОЕСР.
- Офіс ОЕСР розпочав роботу в Києві 1 березня 2023 року на базі посольства Словаччини. Він координує спільну роботу Клубу багатих країн у сфері відновлення України.