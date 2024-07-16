Клуб богатых стран за свой счет покроет взносы Украины за 2024-й и долг за предыдущие годы

ОЭСР выделила Украине 285 000 евро на покрытие долга за взносы и партнерские сборы для ряда своих органов

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет Украине около 285 000 евро. Как сообщило Министерство экономики, ОЭСР "в знак поддержки" возместит из собственного бюджета взносы Украины на 2024 год и партнерские взносы для ряда своих органов, а также задолженность Украины за 2022 год и предыдущие годы.

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"Для нас это сигнал, что мы движемся в правильном направлении и что партнеры это видят. Обретение членства в ОЭСР и дальнейшее углубление нашего сотрудничества сегодня является одним из приоритетов для Украины", – прокомментировала решение международной организации министр экономики Юлия Свириденко.

Справка Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная организация, членами которой на сегодня являются 38 стран. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, участвуя во многих областях ее деятельности. По влиянию ОЭСР принадлежит к тройке ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком.



ОЭСР была создана в 1961 году на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршала по реконструкции Европы после Второй мировой войны.



Эту организацию называют "клубом богатых стран", поскольку страны-члены производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг.

Сотрудничество между Украиной и ОЭСР начато в 1997 году путем подписания КМУ и ОЭСР Соглашения о привилегиях, иммунитетах и льготах, предоставляемых ОЭСР на территории Украины. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины в июле 1999 года (Закон Украины от 07.07.99 № 850-XIV). В конце сентября 2022 года Советом ОЭСР была рассмотрена заявка Украины на вступление в ОЭСР и принято решение о признании за Украиной статуса потенциального члена ОЭСР (prospective Member of the OECD) и открытии с нашей страной диалога о вступлении. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная организация, членами которой на сегодня являются 38 стран. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, участвуя во многих областях ее деятельности. По влиянию ОЭСР принадлежит к тройке ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком.ОЭСР была создана в 1961 году на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршала по реконструкции Европы после Второй мировой войны.Эту организацию называют "клубом богатых стран", поскольку страны-члены производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг.

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Деньгами ОЭСР будут уплачены взносы Украины в:

→ Международный транспортный форум,

→ Комитет стали,

→ Семенные схемы ОЭСР,

→ Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей,

а также ее партнерские взносы за:

→ Комитет по вопросам конкуренции,

→ Комитет публичного правления,

→ Комитет по вопросам МСП и предпринимательства,

→ Инклюзивный механизм инициативы по размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения,

→ Инвестиционный комитет на расширенной сессии,

→ Рабочую группу по борьбе со взяточничеством.

"С ОЭСР мы сосредоточены на инвестиционных стимулах, содействии инвестициям и дерегуляции, расширению поддержки EКА в Украине и их покрытию 100% инвестиционных рисков и переклассификации группы риска нашей страны из группы 7 назад в группу 6, чтобы сделать страхование рисков более доступным", – отметила Свириденко.