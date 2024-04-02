Корея надасть Україні $2,1 млрд кредитів. Гроші підуть на відбудову

Україна у 2024-2029 роках отримає $2,1 млрд пільгових кредитів від Республіки Корея на закупівлю обладнання та проєкти відновлення

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Україна у 2024-2029 роках отримає $2,1 млрд пільгових кредитів від Республіки Корея. Кошти спрямують на державні проєкти відновлення або проєкти під державні гарантії, повідомило Міністерство економіки.

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Проєкт рамкової угоди між урядами України та Республіки Корея Кабмін схвалив на засіданні 2 квітня.

Підписати документ доручено міністерці економіки Юлії Свириденко.

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Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Вони надходитимуть протягом наступних п’яти років. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

Довідка Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований урядом Республіки Корея з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їхнього промислового розвитку та економічної стабільності. Угоду щодо кредитів від EDCF для України 13 вересня 2023 року підписали міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Кореї в Україні Кім Хьонг у присутності президента України Володимира Зеленського та міністра земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Кореї Хі Рьон Вона.



Документ був ратифікований Верховною Радою України 21 грудня 2023 року.

Відповідно до умов угоди, уряди Кореї та України мають спільно визначити проєкти-кандидати. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.