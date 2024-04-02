Корея предоставит Украине $2,1 млрд кредитов. Деньги пойдут на восстановление
Украина в 2024-2029 годах получит $2,1 млрд льготных кредитов от Республики Корея. Средства будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии, сообщило Министерство экономики.
Проект рамочного соглашения между правительствами Украины и Республики Корея Кабмин одобрил на заседании 2 апреля.
Подписать документ поручено министру экономики Юлии Свириденко.
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Это средства Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Они будут поступать в течение следующих пяти лет. На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.
Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) основан правительством Республики Корея с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.
Соглашение по кредитам от EDCF для Украины 13 сентября 2023 года подписали министр экономики Юлия Свириденко и посол Кореи в Украине Ким Хенг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и министра земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Кореи Хи Рён Вона.
Документ был ратифицирован Верховной Радой 21 декабря 2023 года.
Согласно условиям соглашения, правительства Кореи и Украины должны совместно определить проекты-кандидаты. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования будут определены в отдельных кредитных соглашениях, заключенных между экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.
- За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд внешней помощи. 75% – гранты.
- 23 февраля Украина договорилась с МВФ о четвертом транше в размере $880 млн.
- В начале марта Кабмин утвердил привлечение кредитов от МБРР и Канады на $3 млрд. Средства будут направлены на помощь бизнеса, восстановление и социальную сферу.